Nedávejte ptákům vepřové, lesní zvěři chutná oves, seno a sůl, říkají myslivci

Nymbursko - Vánočni svátky a přelom roku je také obdobím, kdy myslivci, ale i „obyčejní“ lidé myslí na zvěř v přírodě. Zimní počasí vyžaduje pomocnou ruku od lidí, zejména co týjká přikrmování. Odborníci proto upozorňují, co je vhodné a co naopak nebezpečné.

Ilustrační foto | Foto: archiv ND

Vepřové do krmítek nepatří V těchto dnech se často plní krmítka pro ptaky na zahradách, či balkonech bytů. ne vždy ale ptáci naleznou vhodnou potravu. „Vařená domácí strava je pro ptactvo nevhodná, stejně tak solená, kořeněná a vařená jídla. Způsobují jim závažné problémy trávicícho traktu, se kterými se nedokáží vyrovnat,“ uvedl Jiří Šilha z Českomoravské myslivecké jednoty.

Naopak vhodným krmivem je tvrdé pečivo, různé druhy olejnatých semen, třeba slunečnice, proso nebo řepka. Vyslovenou lahůdkou jsou například sušené bobule jeřabin nebo nadrcená jádra vlašských ořechů.

Zajíci mlsají kůru z větví jabloní Současné mrazy nutí myslivce také výrazněji přikrmovat lesní a polní zvěř. V krmelcích by měl být dostatek sena a oves, v zásypech pro bažanty zase plevy namíchané s pšenicí. „Mezi další povinnosti patří doplňování slanisek kusovou solí, kterou zvěř olizuje,“ podotýká Šilha.

Zvláštní péči vyžadují zajíci. Je pro ně nutné instalovat malé krmelečky naplněné senem nebo otýpky sena přivázat ke keřům. „Také jim pomůže, když ořežeme větve jabloní a necháme je na zemi. Kůra z mladých větví je pro ně opravdovou pochoutkou,“ uzavřel Šilha.

Autor: Miroslav Jilemnický