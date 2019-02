Nymburk - Už vúterýdopoledne se tvořily v centru Nymburka obrovské kolony, které vedly po Boleslavské třídě ažk nadjezdu ve směru do centra města.

Přetížení dopravy způsobily komplikace na rohu Náměstí Přemyslovců při výjezdu k mostu. Tam je část silnice a mostu průjezdná pouze jedním směrem, dopravu řídí speciální semafory. Jenže ty nestíhají plynule regulovat dopravu, proto se kolony od náměstí ven z města tvoří a tvořit zřejmě budou celý následující týden, po který by mělo omezení platit.

Silnici museli na několika místech rozkopat dělníci, když před několika dny plynaři zaznamenali v tomto úseku masivní únik plynu. „Ten je zaviněn čtyřicet let starým potrubím,“ potvrdila mluvčí Středočeské plynárenské Simona Hladíková. Plynaři proto chtějí celou část potrubí u domu Eliška vyměnit. „Trvat by to mělo zhruba týden,“ potvrdili po sobotní schůzce zástupci radnice, plynařů a policistů.

Do té doby se řidiči buď obrní trpělivostí nebo se Nymburku vyhnou.