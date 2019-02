Nymburk -Zeptali jsme se, zda lidé z Nymburska globální protest proti omezením internetu schvalují.

Ilustrační foto | Foto: Shutterstock.com

Asi málokomu ušla zpráva, že vláda Spojených států amerických před pár dny zablokovala server Megaupload.com, který pro sdílení souborů využívaly miliony lidí po celé planetě.

Hackerská skupina Anonymous nyní oficiálně oznámila, že dává vládě USA 72 hodin na zprovoznění zablokovaného serveru, jinak na protest zaútočí na globální světovou síť. Ve varovném videu, adresovaném Kongresu USA, oznámila, že mezi její potenciální cíle patří Twitter, YouTube, Facebook, herní sítě Sony i Microsoftu, stránky vládních institucí, OSN nebo velkých bank. „Ale občané, nemusíte se bát, vaše účty nebudou kompromitovány,“ dodává hlas na nahrávce. „Jsme připraveni zahájit operaci globální výpadek.“

Především stránky Facebooku jsou využívany i tisíci lidmi z Nymburska. Některé z nich jsme oslovili se dvěma dotazy:

1) Co říkáte odvetným akcím hackerské skupiny Anonymous, která se chystá zřejmě ve čtvrtek zablokovat některé globálně využívané stránky na protest proti uzavření serveru Megaupload.com? V jejich hledáčku je i Facebook…

2) Jak moc by se vás osobně dotkla dočasná nefunkčnost stránek Facebooku? Znamenalo by to pro vás citelný zásah do běžného života?

Pavel Fojtík, místostarosta Nymburka

1) Takovéto akce do světa internetu zkrátka patří a já jim v podstatě rozumím. Je to útok jisté komunity, která protestuje proti některým omezením. Je také pravdou, že pokud napadnou některé stránky, ty jsou pak lépe zabezpečené, což je také naprosto v pořádku.

2) Facebook využívám tak jedenkrát až dvakrát týdně, takže mě by dočasné omezení stránek nijak výrazně do života asi nezasáhlo.

Tomáš Plavec, počítačový odborník

1) Mě osobně se víc dotýkají plány některých vlád (i demokratických) omezovat funkčnost internetu (pod pláštíkem národní bezpečnosti atd.) okamžitým odstavováním nameserverů a celých segmentů adres, což je pro funkci internetu likvidační. Dosud se politici do internetu příliš nemíchali (až na země typu Čína a Kazachstán, kde se blokují některé služby a internet cenzuruje) a je to určitě jenom dobře. Nemůžeme se proto divit, že naštvaní uživatelé internetu volí i tyto radikální formy protestu. A jsem rád, že se k protestu dobrovolně připojili i další velcí správci internetového obsahu jako Google nebo Wikipedie.

2) Nefunkčnost Facebooku internet nijak neovlivní, je to jen jedna z mnoha sociálních a komunikačních služeb, na jejíž nefunkčnosti internet ani svět rozhodně nestojí. Možná to bude i pro některé uživatele Facebooku přínosem – zbaví se tak své závislosti a místo virtuální reality se vrátí zpátky do světa živých.

Milena Chladová, důchodkyně, aktivní uživatelka internetu a Facebooku

1) Já tomu opravdu nerozumím a nesouhlasím s tím.

2) Dotklo by se mě to opravdu výrazně, a po pravdě řečeno, šla bych hned do něčeho kopnout a někoho vyřvat. Prostřednictvím Facebooku komunikuji s kamarádkou v Německu, ale také se spoustou dalších lidí po celé republice. Využívám tento prostor ke komunikaci opravdu hodně a štvalo by mě to taky moc, kdyby to nefungovalo.

Karolína Stehlíková, aktivní uživatelka Facebooku

1) Určitě si nemyslím, že by to mysleli špatně, naopak. Asi je to dobře, že takhle protestují.

2) Na Facebook chodím často, je to běžný způsob komunikace a v podstatě zadarmo. Takže by mě to asi mrzelo.