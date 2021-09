Vystaveno bude 1 085 kusů medailových trofejí. „Mezi nimi jsou opravu hodnotné trofeje, které byly 14 dní před konáním výstavy ohodnoceny Mezinárodní radou pro lov a ochranu zvěře,“ řekl ředitel výstaviště Ondřej Matouš. Letošní výstava představuje výsledky úsilí a práce myslivců v posledních letech.

Prezentace myslivosti u nás, ale i v zahraničí, bude tradičně v hale B. Významná část haly je věnována expozici Českomoravské myslivecké jednoty a jejím klubům a příznivci Petrova cechu jistě navštíví expozici Českého rybářského svazu.

Veškeré novinky ze světa optiky, loveckých zbraní, střeliva a termovizí budou soustředěny v hale C. Návštěvníci si budou moci vybrat oblečení do přírody, kvalitní obuv, klobouky, ale také kynologické potřeby, podložky pod trofeje, vábničky a umělecké předměty. V oblasti včelařství najde návštěvník vše, co potřebuje pro chov včel.

V doprovodném programu vystoupí kapela Markazíni, Jožka Šmukař, kapela Atlas, Pražský trubačský sbor, sokolníci, kynologové a vábiči. „V nově připravené myslivecké restauraci Krmelec v přízemí haly A1 ochutnají návštěvníci zvěřinové speciality a Svatohubertské pivo,“ představila připravované doprovodné akce jedna z manažerek veletrhu Natura Viva Eva Švecová.