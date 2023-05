Tradičně jednou z nejzajímavějších expozic bude ta se zbraněmi. Podle organizátorů akce bude na co koukat. „Vystavovatelé přivezou do Lysé nové modely kulovnic, brokovnic a malorážek, luxusní pušky od mistra zbrojíře Jakeleho, mnoho typů tlumičů hluku výstřelu, optiky, luxusního oblečení a vybavení jak pro náročné lovce, tak i veškeré vybavení pro pobyt v přírodě,“ řekla manažerka výstavy Pavla Ličková.

Mezi největší taháky bude zcela jistě patřit expozice soutěžních preparátů nejrůznějších druhů zvěře a zvířat oceněných na mistrovství Evropy preparátorů Taxidermy. Návštěvníci veletrhu mohou sledovat ukázky práce preparátorů přímo v hale A2 po celou dobu veletrhu.

Mimořádné trofeje

Sezóna přehlídek trofejí je podle myslivců v plném proudu. Proto nemohou chybět ani na lyském výstavišti. Vystaveny budou trofeje okresních mysliveckých spolků, významné trofeje Vojenských lesů a statků a Lesů České republiky. „Velkou pozornost jistě vzbudí Rarita 2023 Speciál Jeleni, kterou jsme připravili ve spolupráci s redakcí Světa myslivosti. Jedná se o nejzajímavější raritní trofeje jelena evropského z obor a volných honiteb z ČR a Slovenska,“ vysvětlila Ličková.

Myslivci slaví 100 let

Českomoravská myslivecká jednota oslaví na výstavě 100 let od svého založení a zároveň i 100 let časopisu Myslivost. Příznivci Petrova cechu jistě navštíví expozici Českého rybářského svazu. Včelařství zastoupí Český svaz včelařů, Výzkumný ústav včelařský DOL a včelařské učiliště Nasavrky. V pavilonu A1 najdou návštěvníci vše, co potřebují pro chov včel i poradnu pro zájemce o jejich chov. Trojici zájmových svazů ještě doplní Český zahrádkářský svaz a Český svaz chovatelů s expozicí národních plemen drobných zvířat.

„V doprovodném programu vystoupí trubači, kynologové, vábiči, sokolníci, věnovat se budeme kulinářské přípravě zvěřiny. Na venkovním pódiu budou po celou dobu výstavy bavit návštěvníky známé kapely a zábavné soutěže,“ doplnila další manažerka výstavy Eva Švecová. Pro děti chystají Lesy ČR v pátek poznávací stezku, na které budou plnit úkoly a poté si odnesou krásné odměny.

Výstava je otevřena od čtvrtka 25. do neděle 28. května, vždy od 9 do 17 hodin.