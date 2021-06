Už ráno bude na lodi připraven samotný středový díl, který měří 70 metrů a váží 400 tun. V první fázi loď tažená dvěma remorkéry s tímto dílem popluje tři sta metrů po řece k místu usazení. Další fází pak bude otočení lodi o 90 stupňů, takže v podstatě bude stát napříč celé řece. Následovat bude montáž hydraulického systému, s jehož pomocí bude lávka usazena.

„Na základové bloky se osadí ocelové věže, pomocí nichž se konstrukce hydraulickým zařízením zvedne do požadované pozice. Následně se připojí dolní části oblouku, ty se aktivují a tím začne konstrukce přenášet zatížení stejně jako v definitivním stavu. Běžnými stavebními postupy se pak doplní břehové části mostovky,“ popsal finální fázi usazování Petr Vítek, odborník ze zhotovitelské firmy.

Termínu usazení zatím přeje i předpověď počasí. Pokud vyjde stávající predikce, pak bude celý den jasno a přibližně 25 stupňů. Foukat má jen velmi mírný větřík.

Po doplnění břehových částí mostovky a dalších úpravách, které by měli pracovníci firmy zvládnout přes prázdniny, pak bude lávka zprovozněna zřejmě v září. Oproti minulé lávce bude zásadní změnou fakt, že na ni budou moci kromě chodců i cyklisté, kteří by naopak měli přestat využívat hlavní most přes Labe, jenž zůstane motoristům. Na novou lávku se v případě potřeby dostanou i vozidla hasičů, záchranky a policie.