Tomu odpovídá i dramatická situace z nymburské nemocnice, která ke včerejšku už neměla jediné volné lůžko na jednotkách intenzivní péče (JIP). „Na JIP máme dlouhodobě plný stav, momentálně je na interně k dispozici pět lůžek a na chirurgii šest volných lůžek. Situace je ale velmi proměnlivá, již teď čísla s největší pravděpodobností nesouhlasí,“ uvedla jednatelka nemocnice Nela Gvoždiaková.

Není tak vyloučeno, že podobně jako v dalších nemocnicích dojde i v Nymburce k vyhlášení stavu hromadného postižení osob. Jde o stav, který řeší poskytování zdravotních služeb při mimořádných událostech. „Bohužel se k vyhlášení hromadného postižení osob schyluje i v naší nemocnici. Nedokážeme říct, kdy k tomu dojde, ale je možné, že každým dnem,“ řekla jednatelka nemocnice.

Ve středu bylo hospitalizováno v nymburské nemocnici 58 covidových pacientů. Z toho 21 na chirurgii, 30 na interním oddělení a sedm na JIP interního oddělení. „Stranou covidového dění držíme stále oddělení s nejzranitelnějšími pacienty na oddělení dlouhodobé ošetřovatelské péče a gynekologicko-porodnickém oddělení. Lékaři a zdravotníci z těchto oddělení však chodí pomáhat kolegům,“ konstatuje jednatelka.

Ačkoliv se vedení nemocnice snaží udržet provoz tak, aby tu nemuseli odmítat žádné pacienty, ať už s covidem-19 nebo bez, dochází k převozu pacientů zatím v rámci kraje. „V současné době probíhají překlady zejména na vyšší pracoviště intenzivní péče. Nicméně se pohybujeme neustále na hraně kapacitních možností – našich i spolupracujících pracovišť,“ uvedla jednatelka.

V pracovní neschopnosti jsou neočkovaní

Hlavním faktorem, který situaci komplikuje, je nedostatek personálu. Aktuálně pobývá v dočasné pracovní neschopnosti nebo na ošetřování člena rodiny 34 zaměstnanců. Nejvíce sester chybí na jednotkách intenzivní péče, celkově osm sester. Na standardních odděleních chybí sedm sester. „Lékařský personál je rovněž poddimenzován. Bohužel v této nelehké lůžkové situaci musíme ještě personálně zajišťovat odběrová místa a očkovací centrum,“ připomněla hlavní sestra Lada Pavlásková.

Chybějící personál je z řad těch, kteří z různých důvodů nejsou proti covidu očkovaní. „Ne všichni zaměstnanci se nechali oočkovat. Z největší části to bylo proto, že zdravotníci byli krátce po prodělání onemocnění a očkování je teprve čeká. Pravda je taková, že zaměstnanci, kteří jsou v současné době v pracovní neschopnosti kvůli covidu, očkovaní do této doby nebyli,“ říká jednatelka. V nemocnici od úterý pomáhá pět vojáků. Ti zatím na pokyn krajské hygieny nesmějí pracovat na covidových odděleních, ačkoli právě tam by byli potřeba nejvíce. Vojáci jsou tak zatím přiděleni jako sanitáři a pomocný zdravotnický personál.

Zaplněné termíny testování

Situace se vyhrocuje na místech, kde probíhá testování. Zejména ve venkovním areálu u zadní brány nemocnice, kde probíhá PCR testování, se sestry setkávají se slovními útoky i vyhroceným chováním. „Například přišel muž, který dorazil o něco dříve, než měl stanovený čas odběru. Až po něm přišel další, který však byl objednán na daný čas a byl tudíž upřednostněn. Ten, který byl objednán po něm, se zlobil a divil, že nedostal přednost on,“ říká sestra pracující přímo na odběrovém místě.

Dochází však i k ostřejším výpadům. Zvyšující se agresivita pacientů tíživost situace jen prohlubuje. „Mluvit o tom mohou odběrové sestry, které čím dál častěji čelí slovním útokům občanů, kteří se domáhají testu bez objednání. Ano, rezervační systém na odběry je zaplněn, naše linky recepce, ředitelství i linky pro pomoc od města Nymburk jsou přetížené. Všude pracují lidé. Lidé, kteří nejsou stroje a jsou vyčerpaní. Prosím, buďme k sobě vstřícní a ohleduplní,“ vyzývá jednatelka nemocnice.