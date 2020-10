/FOTOGALERIE/ Pro motoristy je centrální náměstí Přemyslovců z velké části nedostupné kvůli stavbě kruhových objezdů u nemocnice. V příštích týdnech si na něm velký pozor budou muset dát také chodci. Tři ze čtyř stran náměstí budou rozkopány. Dojde k výměně plynového potrubí, které je na hraně životnosti. Zároveň s trubkami budou vyměněny i stromy lemující náměstí.

Stromy na straně nymburského náměstí, kde sídlí radnice, už byly odstraněny. | Foto: DENÍK/Miroslav S. Jilemnický

Podle vyjádření radnice stávající třešně umírají a nahradit je mají odolnější akáty. Přístup do provozoven na náměstí, tedy do restaurací, obchodu či pošty, by omezen být neměl.