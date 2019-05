Podle realitního makléře Miroslava Vrátného z agentury Remax se za poslední dva roky ceny zvedly alespoň o 30 procent. „Pokud dříve stál byt 1,8 milionu korun, tak dnes jej prodáte za 2,8 milionu. A naprosto bez problémů,“ říká Vrátný.

Právě koupěschopnost lidí poptávajících byty je jedním z faktorů, proč se ceny za byty a domy stále zvyšují. „Není rozdíl v tom, jestli se jedná o velký či malý byt, o nájemní bydlení nebo přímou koupi. Zájem je stále velký o všechno, prodáte opravdu cokoliv,“ říká realitní makléř.

Podle jeho slov jde často o výhodné prodeje a nákupy z hlediska zájemců. „Pochopitelně pro toho, kdo v Praze prodá byt za 5 milionů korun, není problém pak koupit byt v Nymburce za 2,8 milionu. I když dříve třeba stál zmíněných 1,8 milionu,“ vysvětluje Vrátný.

Zvedají se ceny nejenom samotných bytů, ale i nájmů. To potvrzuje i Jindřich z Nymburka, který bydlí v centru u náměstí a za garsonku platil až do letošního ledna nájemné včetně elektřiny a topení 5 tisíc korun. Od nového roku platí o tisíc korun víc. „Bydlím tu už desátým rokem a čekal jsem, že bytný přijde a nájem zvedne. Proto mě to na začátku roku ani nepřekvapilo a pořád si myslím, že 6 tisíc korun v takové lokalitě není za garsonku přehnaná cena,“ říká Jindřich.

Ivo Novák žijící na jednom z nymburských sídlišť sice také neplatí málo, ale ani on si nestěžuje. „Bydlím v družstevním bytě 4+1 a platím samotný nájem kolem 4 500 korun. Ovšem s topením a elektřinou se měsíční poplatek vyšplhá někam přes 7 tisíc korun. Což je vzhledem k mým příjmům poměrně dost vysoká částka. Poté, co se odstěhovala dcera, mám v jednom pokoji nájemníka, který samozřejmě přispívá,“ vysvětluje řešení své situace Novák.

Že by se ceny za bydlení v dohledné době začaly snižovat, to odborníci nepředpokládají. Pokud zůstane stále tak vysoká poptávka, není podle ekonomů žádný důvod, proč by se ceny bytů i nájmů měly snižovat.