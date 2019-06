Část by měla být nahrazena, ale například málo využívaný přejezd u Poděbradky má být zrušen bez náhrady.

Nejasnosti zatím panují kolem přejezdu v Boučkově ulici, který je také velmi málo využíván. S jeho zrušením se počítá napevno, nicméně není jasné, jestli na jeho místě vyroste alespoň nadjezd určený pro cyklisty a chodce. „V ulici Boučkova/Stavební panovala shoda s vybudováním nadchodu,“ uvedla dříve mluvčí poděbradské radnice Radka Kakrdová.

Přejezdy u statku a ve Velkém Zboží zůstanou zachovány. U druhého jmenovaného má přibýt bariérový nadchod pro pěší.

Přejezd v ulici Na Hrázi bude zrušen. Co jej nahradí, zatím není jasné. Podle místních médií je první variantou nadchod v místě přejezdu, který by sice byl bezbariérový, cyklisté by ale byli nuceni kola vést. Druhou variantou je podchod asi o 200 metrů vedle, který by byl opět bezbariérový, vešly by se do něho ale tři pruhy, dva určené cyklistům a jeden pro pěší. Tato možnost je nákladnější, jelikož by musela být odčerpávána voda.

Rušení přejezdů bude znamenat zvýšení počtu projíždějících vlaků. Kvůli tomu počítá SŽDC s vybudováním protihlukových bariér v ulici Skladištní a Boučkova, Za Nádražím, včetně ulice Jungmannova a v části Velké Zboží,“ konstatovala mluvčí radnice.