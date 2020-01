To by se nyní mělo změnit. Technické služby dostaly za úkol důkladně uklízet podchod dvakrát týdně. Začaly s tím už v posledním měsíci loňského roku.

Iniciativa častějšího uklízení podchodu vzešla od Místního výboru Žižkov. Radnice zareagovala v prosinci. „Od prosince začaly technické služby s častějším úklidem podchodu u nádraží. Uklízet se bude 2krát týdně, a to každé pondělí a pátek,“ uvedli zástupci radnice na sociální síti.

U příspěvku zveřejnili i několik fotek z úklidu. Místní v diskuzi pak krok většinou chválí. „Díky, bylo to potřeba, ale lidi by se měli také zamyslet sami nad sebou,“ píše Monika Kupecká. „Podchod dobrý, ale to zábradlí při vstupu na nástupiště? Opravdu se ho jeden štítí dotknout,“ upozorňuje na další problém Pavla Jiráčková.