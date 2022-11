Očima Deníku: Co se v Nymburce povedlo a nepovedlo za poslední čtyři roky

Zachované prostory výpravní budovy už nadále nebudou sloužit cestujícím, ale Správě železnic (SŽ). V sousedství vyroste moderní terminál. Nový objekt bude disponovat veřejnými i neveřejnými prostory, hygienickým zázemím a komerčními jednotkami určenými k pronájmu. „Nová budova zajistí odpovídající prostředí pro cestující a pro zaměstnance dopravců,“ vysvětlila mluvčí SŽ Nela Eberl Friebová.

Zadavatel architektonické soutěže chce podle jejího vyjádření nalézt optimální řešení pro rekonstrukci stávající budovy, novostavbu nového objektu nádraží a úpravu přednádraží ve vazbě na okolní prostory i navazující dopravní a železniční infrastrukturu. Odhadované náklady na stavbu jsou 170 milionů korun.

Nový podchod i bezbariérovost

Součástí soutěže je také návrh na umístění staničního podchodu na nástupiště. Stávající podchod je již prostorově nevyhovující, má být využit při stavbě a následně zrušen. Architektonické návrhy mají počítat s bezbariérovým výstupem i eskalátorem. Bezbariérové mají být také příchody na všechna budoucí nástupiště.

Ve stanici také vzniknou koleje o délce 740 metrů pro zajištění potřeb nákladní dopravy. Součástí prací mají být rovněž navazující rekonstrukce zabezpečovacích a sdělovacích zařízení, silnoproudých technologií a trakce.

Soutěž je dvoufázová, lhůta pro odevzdání návrhů je stanovena do 13. února 2023. Samotná stavba by měla začít v návaznosti na připravovanou modernizaci trati z Lysé nad Labem do Nymburka a modernizaci celé stanice. „Aktuálně počítá Správa železnic se zahájením v roce 2025,“ doplnila mluvčí Správy železnic.

Požadavkem města je zachování hlavní výpravní budovy a řešení přednádražního prostoru coby moderního přestupního uzlu, který vyhoví pěším, cyklistům, motoristům i hromadné dopravě. Parkovací místa zajistí veřejné parkoviště o kapacitě kolem 260 míst a další stanoviště P+R i K+R. Zaparkuje také více cyklistů.

„Naší prioritou je zajištění dostatku míst k zaparkování automobilů i jízdních kol, což je každodenní potřeba místních. Vítáme nový vzhled nádraží a moderní zázemí, které budou lepší vizitkou při vstupu do města, a ne ostudou, jako je tomu nyní,“ řekl starosta Tomáš Mach.