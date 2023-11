/FOTO, VIDEO/ Prostory legendární poděbradské nádražní restaurace v půlce listopadu znovu ožijí. Už v ní sice nebude znít cinkání pivních půllitrů, přesto se zákazníci a návštěvníci tří nových podniků mají na co těšit.

Legendární prostory poděbradské nádražní restaurace v půlce listopadu znovu ožijí | Video: Deník/ Miroslav S. Jilemnický

Přijít si bude možné pro výběrovou čokoládu, kvalitní řemeslné pečivo nebo pro radu či vstupenku do Turistického informačního centra. V těchto dnech panuje uvnitř čilý stavební ruch a jednotliví živnostníci si tam upravují svoje části prostoru.

Dali hlavy dohromady

Provoz někdejší kultovní nádražní hospody v ještě slavnější nádražní budově utichl před dvanácti lety. Po různých pokusech o změnu stylu restaurace a vystřídání několika majitelů byly velké prostory mezi perónem a vstupem do lázeňského parku uzavřeny. S tím chce něco udělat Pavel Hlaváč, provozovatel Turistického a informačního centra vedle radnice na Jiřího náměstí. Jeho podnik v jednom z Hlinkových domů neměl poslední měsíce na růžích ustláno, dokonce dostal výpověď.

„Navíc město stejně uvažuje o tom, že se Hlinkových domů vedle radnice zbaví a prodá je. Proto jsem hledal, kam Turistické informační centrum přemístit a objevil jsem tyhle prostory. Ale pro samotné centrum je to příliš velké,“ řekl Hlaváč. A tak oslovil další dva podnikatele s myšlenkou, že by se tam všichni vešli. „Dali jsme hlavy dohromady a domluvili se. Otevřeme všichni společně zhruba v půli listopadu. Přesné datum ještě zveřejníme,“ konstatoval Hlaváč.

Z ulice rovnou do pekárny

Znalí poměrů vědí, že do prostor bývalé nádražky se dá vstoupit mnoha vchody. Nicméně stejně jako za nedávných dob i budoucí provozovatelé zachovají hlavní dva. Přímo do nové pekárny povede ten z ulice. Jedná se o vstup od Trnkova pramene. Nad tímto vstupem už jsou vylepené názvy a loga všech tří nových firem: Řemeslná pekárna Loaf, Královská čokoláda a Turistické informační centrum.

Druhý vchod povede přímo z výpravní haly. Po vstupu hlavním vchodem do budovy nádraží se zákazník vydá vlevo a na konci široké chodby jsou dveře, opět vlevo, kterými vejde přímo do Turistického informačního centra. Čokoládovna bude sídlit v patrně nejhezčí části s půlkruhovou prosklenou stěnou a výhledem přímo do lázeňského parku.

Kváskový chléb a čokoláda k vínu

Na co se mohou budoucí zákazníci těšit? V případě řemeslné pekárny Loaf to bude mimo jiné dlouhozrající kváskový chléb i sladké varianty pečiva. „Milujeme francouzské druhy pečiva, takže určitě nabídneme croissanty, bagety, ale v nabídce bude třeba i italská focaccia,“ vyjmenovala zlomek chystané produkce šéfpekařka Lenka Červinková. V době našeho rozhovoru byla zřejmě nejdůležitější součást pekařství teprve na cestě. Pec putovala do Poděbrad z Turecka. Zákazníci kupující kvalitní pečivo budou mít srovnání s nymburským nádražím, kde také relativně nedávno vznikla řemeslná pekárna a kavárna Stanice.

Majitel budoucí čokoládovny nechce dopředu příliš svoji nabídku prezentovat. „Doufám, že lidé přijdou, ochutnají a sami poznají, jakou kvalitu nabízím,“ říká trochu tajemně Pavel Přebinda, který má s prodejem čokolády letité zkušenosti. Jeho čokoládu využívají ke své prezentaci různá města, hrady a zámky nebo dokonce sportovci. O prodávané čokoládě bude vědět prakticky všechno. O jejím původu rád povypráví a doporučí, k čemu nejlépe chutná. „Existuje například i top čokoláda, která je vhodná k vínu,“ nastiňuje alespoň něco ze své očekávané nabídky.

Galerie i Poděbradská samička

To u Turistického informačního centra budou zákazníci na nabízený servis zvyklí z náměstí. Kromě potřebných rad, map či turistických známek si mohou zájemci na místě koupit vstupenky do kina či divadla i na další akce. K dostání budou i místní dobroty v podobě piva Poděbradský zdroj nebo vyhlášeného bylinkového likéru Poděbradská samička. „Přímo v našich prostorách bude také minigalerie, v níž počítáme s výstavami obrazů,“ doplnil Pavel Hlaváč. Trojice podnikatelů má v prostorách bývalé nádražní restaurace smlouvu na deset let. Kvalitu jejich služeb budou moci posoudit první zákazníci už zhruba za dva týdny.