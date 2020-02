Na 20 nových stanovištích v Poděbradech se objevily nové typy popelnic, v daném případě nádob na použité potravinářské oleje a tuky z domácností. Uživatelé je poznají nejsnadněji tak, že všechny tyto plastové nádoby mají oranžová víka. Samozřejmě je na nich i písemně uvedeno, pro který druh odpadu jsou určeny.

Nádoby na olej v poděbradských ulicích. | Foto: archiv města

Do sběrných nádob je vhodné odkládat potravinářské oleje a tuky bez zbytků jídla pouze v pevně uzavřených plastových obalech, například v PET lahvích. Do sběrných nádob nepatří oleje ve skleněných obalech, olej se také nesmí do separačních nádob vylévat. Kontejnery neslouží ke sběru technických olejů, maziv a kapalin.