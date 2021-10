V Lysé začaly výstavy týkající se zemědělství. Potrvají až do neděle. | Foto: Deník/Miroslav S. Jilemnický

Podzimní zemědělec a Náš Chov. To je dvojice výstav, která je aktuálně až do neděle k vidění na lyském výstavišti. V sobotu se k nim ještě přidají Dožínky, které začnou dopoledne setkáním před radnicí a průvodem městem.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.