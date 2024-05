Komplikace čeká na stovky řidičů, kteří se v pátek 10. května budou chtít dostat z centra Poděbrad na Žižkov. Frekventovaný přejezd u skláren bude od rána až do odpoledne uzavřen kvůli opravě rozbité koleje. Šoféři si tak budou muset udělat menší výlet kolem nádraží a přes nadjezd na Koutecké.

Přejezd u poděbradských skláren bude v pátek zavřený. | Foto: Deník/ Miroslav S. Jilemnický

Přejezd má být podle oficiálních informací uzavřen od pátečního rána v 8.15. „Na přejezdu bude probíhat oprava vadné kolejnice,“ uvedli zástupci Správy železnic. S uzavírkou se počítá do 15 hodin. Do té doby budou muset všichni, kteří se potřebují dostat z centra na Žižkov, nebo opačným směrem, využít objízdnou trasu. Ta povede souběžně s kolejemi. Ve směru od centra města zahnou z Jiráskovy ulice do Družstevní, kolem restaurace U Sparťana projedou až před budovu hlavního nádraží. Dále pak kolem Penny marketu k nadjezdu u Koutecké ulice. Po překonání nadjezdu s ním i kolejí se zařadí do ulice Za Nádražím a dojedou až na Žižkov k Revoluční ulici.