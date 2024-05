Sobotnímu přenosu ze semifinále se Švédskem zřejmě nebude příliš přát počasí. Předpověď pro Nymburk hlásí trvalý déšť během dopoledne až zhruba do druhé hodiny. Připomeňme, že utkání začíná ve 14.20. Přeháňky by se pak měly objevit i během odpoledne a večera. „Zatím to vypadá, že počasí příliš dobré nebude. Nevím, že by někdo včetně města organizoval promítání na velkoplošnou obrazovku,“ řekl místostarosta Nymburka Zdeněk Vocásek. Pod hradbami, kde se před lety takové promítání konalo, je na sobotní odpoledne naplánován Studentský majáles Gymnázia Bohumila Hrabala se sérií koncertů kapel. V Parku hrdinů v poledne odstartuje populární komunitní akce Restaurant Day, na níž své dobroty budou veřejnosti nabízet místní amatérští kuchaři.

Podle mluvčí poděbradské radnice Kláry Zubíkové se veřejná projekce nechystá ani v lázeňském městě. „Město veřejné promítání hokeje organizovat nebude. Nicméně počítáme s tím, že lidé mohou být v ulicích ve zvýšené míře, a proto budou posíleny hlídky městské policie,“ uvedla Zubíková.

Nejbližším městem, kde veřejné sledování hokeje plánují, je tak zřejmě Mladá Boleslav. Velkoplošná obrazovka bude umístěna na městském stadionu, kde se souběžně bude v sobotu konat food festival. Stánky budou moci zůstat na místě i v neděli, kdy se budou promítat utkání o třetí místo a finále.