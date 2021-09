Krajský radní Martin Kupka několikrát zopakoval slib, že dílo bude dokončeno do konce října, kdy by měly skončit dopravní komplikace pro řidiče. Aktuálně je v části staveniště už upravená a zhutněná pláň. Začnou se navážet štěrky a betonovat obruby.

O termín dokončení díla byla dokonce už uzavřena sázka. „Potkal jsem se se starostou sousedních Poděbrad. Nevěří, že by tudy Nymburáci a lidi z okolí mohli jezdit do konce října. Já tomu prostě věřím, tak jsem se s ním i vsadil,“ uvedl na sociální síti Martin Kupka. Poděbradský starosta Jaroslav Červinka upřesnil, o co se sázka uskutečnila. „Bylo to o několik lahví dobrého vína od českých a moravských vinařů," řekl Deníku starosta.