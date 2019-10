Na škole opraví topení. Snad v létě

Už několik let se hovoří o opravě topení na Základní škole T. G. Masaryka v Poděbradech. To je v kritickém stavu, a i když zimy posledních let nepřinášejí kruté mrazy, do časů uhelných prázdnin se už rodiče ani učitelé vracet nechtějí.

