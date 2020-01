Jeden smutný příběh mají spojený s uplynulým Silvestrem zvířecí záchranáři z Huslíku. Museli vyjet na vrch Oškobrh, kde převzali do péče tři domácí králíky. „Byli v pokročilém věku se známkami onemocnění. U nás nyní dostanou optimální péči a budeme věřit, že se jejich stav brzy zlepší,“ uvedl vedoucí stanice Luboš Vaněk.

Staré nemocné králíky vyhodil někdo na kopci Oškobrh. | Foto: Luboš Vaněk

Kromě králíků zaznamenali poslední den loňského roku ještě exotický výjezd pro andulku vlnkovanou. „Dopoledne jsme využili k tomu, abychom zpět do přírody vypustili dva pacienty. Kos černý se u nás ocitl po nárazu na překážku, kde utrpěl slabý otřes. Naštěstí se jeho stav brzy zlepšil. Střízlík obecný byl chycen kočkou, možná také ve chvíli, kdy narazil do okna či něčeho podobného. I u něho zranění nebylo natolik vážné a mohl se vrátit zpět do přírody,“ doplnil Vaněk.