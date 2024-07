Balíky u nádraží

Za hlavní poštu až do loňského července byla v Nymburce považována pobočka v ulici Petra Bezruče nedaleko hlavního nádraží. Tu však kromě jiného diskvalifikoval přístup přes schodiště. O jejím zavření nebylo pochyb, i když prostory někdejší pobočky Česká pošta využívá dál. Budova je v jejím vlastnictví. „V místech, kam dříve chodili zákazníci pošty, najdete balíky. Využíváme prostory tímto způsobem. Je to naše interní pracoviště a vzít vás tam bez povolení nemohu,“ řekla nám jedna ze zaměstnankyň nymburské pošty přímo u třídírny balíků.

Dětská skupina

To prostory pošty na sídlišti v areálu komplexu Dřevák patří Spotřebnímu družstvu Jednota. A to hned po oznámení o uzavření pobočky začalo hledat nového nájemce. Myšlenka vybudování tříd pro školku nebo dětskou skupinu byla ve hře od začátku. Podle nymburského místostarosty Zdeňka Vocáska existovala původně nabídka na vznik dětské skupiny, kterou by zčásti využívaly děti rodičů pracujících ve firmě Magna. Majitel objektu se ale rozhodl využít jinou nabídku. A to Dětské skupiny Lentils, jejíž třídy už působí na poděbradském Žižkově a v Křečkově. Už v únoru to potvrdila to ředitelka Lentils Romana Braunová. „Půjde o dvě třídy po dvanácti dětech ve věkovém rozmezí od jednoho do šesti let,“ uvedla Braunová.

Co se děje na pobočkách pošt v Nymburce, které byly před rokem zrušeny? | Video: Deník/ Miroslav S. Jilemnický

Jak jsme aktuálně zjistili, skupina skutečně v prostorách bývalé pošty začala fungovat od 1. června. Zatím nejsou dětmi naplněné obě plánované třídy, proto funguje jen jedna. Je však předpoklad, že v plném rozsahu začne skupina působit od nového školního roku v září.

Parkování na náměstí

V případě poslední zbylé pobočky si část obyvatel stěžovala na ranní fronty. Zvláště ve dvou dnech, kdy pošta otevírá až v deset hodin. Jak se však brzy ukázalo, šlo spíše o skupinu seniorů, kterým nic nebránilo přijít například o hodinu později, kdy už byl provoz na poště normální a čekací doba trvala v řádu maximálně několika minut.

Při posledním nahlédnutí na poštu v půlce června deset minut po otevření v osm hodin ráno bylo uvnitř pobočky šest lidí a s odbavením zákazníků nebyl sebemenší problém.

Řada z místních poukazovala na špatnou možnost parkování u pobočky na náměstí. Potíže s parkováním v centru města však nejsou výlučným problémem pošty. Situaci by měl v příštích letech vyřešit parkovací dům, se kterým vedení města počítá na stávajícím parkovišti pod Eliškou.