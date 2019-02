Úklid vánočních stromků vázne. Na sídlišti je lidé vyhazují z balkónů

Nymburk – Někteří lidé ze sídliště si po konci oslav Vánoc a přelomu roku stěžují na to, že technické služby nestíhají vyvážet odpad a zejména vánoční stromky. Jenže podle ředitele technických služeb Martina Netolického si za to část obyvatel sídliště může sama. Místo, aby vánoční stromky odnesli k odpadním hnízdům s kontejnery, prostě je vyhodí na zelené prostranství z balkonu před domem. I při řadě mimořádných svozů je to pak pro zaměstnance technických služeb neřešitelná situace.

Vánočních stromků se lidé tradičně začali zbavovat po Třech králích, tedy během minulého týdne. S tím technické služby jako každý rok počítaly. „Provádíme celou řadu mimořádných svozů za pomoci techniky, jako jsou multikáry,“ říká ředitel Martin Netolický. Někteří obyvatelé však mají pocit, že je svozů málo a technické služby lidově řečeno nestíhají. Šéf technických služeb má však na věc zásadně jiný pohled. „Ano, zaznamenali jsme stížnosti na sídlišti. Naši zaměstnanci tam vyjedou a kompletně vyčistí část oblasti včetně zelených ploch. Pak přijdou někteří lidé z práce, vyhodí stromky z balkonů a diví se, že jsou tam druhý den stále. Nemůžeme každý den uklízet stále stejná místa,“ říká Netolický a apeluje na to, aby lidé odkládali stromky ke kontejnerovým hnízdům, případně popelnicím. „To je pro nás samozřejmě pak nejjednodušší takovéto stromky posbírat a zlikvidovat,“ uvedl ředitel technických služeb. Podle jeho slov budou mimořádné svozy i nadále pokračovat. Vánoční stromky pochopitelně nejsou likvidovány stejně jako komunální odpad. Technické služby je zpracují a dále odvážejí do Hořátve, kde se stanou součástí biomasy. „Už jsme sebrali celkem 11 tun vánočních stromků a pokračujeme,“ konstatoval Netolický. Radnice obnoví pátky se starostou Přečíst článek › Svoz probíhá i v dalších městech. Například v Lysé nad Labem zveřejnili postup na stránkách města na facebooku. Svoz vánočních stromků ve městě plánují až do konce února. „Vždy od hnízd se separací, hnízd s kontejnery nebo stanovišť s popelnicemi. Pokud jsou popelnicová stání uzamykatelná, tak stromeček nechávejte opřený venku, pro možný volný úklid,“ žádají zástupci města na sociální síti. Zároveň upozorňují, že stromečky nepatří do popelnic a kontejnerů na komunální odpad, protože to svozový vůz nezvládne zpracovat. „Svozy stromečků budou probíhat několikrát týdně různě po městě,“ upozorňuje lyská radnice. Podle rad ekologů ale mohou lidé se zahradami část stromků využít jako součást kompostů. „Stačí olámat větve, přidat na vlastní kompost a vznikne kvalitní hnojivo,“ uvádí zahrádkáři. To funguje samozřejmě dlouhá léta na vsích, kde se zpravidla ještě také často topí dřevem a zbytek stromku často skončí v kotli na dřevo. Z měst, kde v centru používají každoročně přivezené vánoční stromy, právě tyto dominanty Vánoc v těchto dnech také mizí. V Nymburce se tak stalo uplynulý pátek. „Technické služby postupně rozřezaly již odstrojený vánoční strom na náměstí. Ještě před polednem z adventní dominanty náměstí Přemyslovců zbylo jen několik špalků a velké množství uřezaných větví. Postupně se také z ulic odstraňuje i vánoční výzdoba a město se tak vrací do své obvyklé podoby,“ informovaly stránky města. To v Poděbradech je Vánoční strom stále na svém místě na Jiřího náměstí. „Letos je opravdu velmi krásný, proto jsme se jej rozhodli zachovat spolu se zdobnou vstupní branou na náměstí až do 21. ledna. Ostatní výzdoba se pomalu uklízí,“ uvedla mluvčí poděbradské radnice Radka Kakrdová. Odvodnění nemocnice i bazén. Projekty pro tento rok Přečíst článek ›

Autor: Miroslav Jilemnický