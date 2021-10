V nově rekonstruované zahradě Mateřské školy Větrník v Nymburce se v sobotu 2. října koná řemeslný jarmark. Školka se nachází na sídlišti na Okružní ulici. K vidění budou řemeslné výrobky a dílničky. Příchozí budou moci ochutnat občerstvení a kávu od místní vyhlášené kavárny. Akce potrvá od 10 do 17 hodin.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.