Nymburk – Druhá největší investice města pro letošní rok, rekonstrukce lokality Na Rejdišti, je ve své další fázi. Pro motoristy to znamená zásadní změny.

Do části lokality Na Rejdišti se už řidiči nedostanou. | Foto: Deník / Miroslav Jilemnický

Kromě dočasného omezení parkování se stejnojmenná ulice až po rekonstruovanou část stala obousměrná, takže se dá vyjet do Palackého ulice pouze přípojkou naproti restauraci Na Tarase, a to jen směrem vpravo.

V rámci rekonstrukce bude vyměněn povrch silnice i chodníků, revitalizací projde zeleň a celý parčík uprostřed. Vše by mělo být hotové do konce května a radnici to vyjde na 17 milionů korun.