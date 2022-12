Bojte se! Chystá se hasičské peklo, čertovská jízda i stezka pro zlobivé

„Sbírka se každoročně setkává s velkým zájmem ze strany dárců a my jsme za to velmi rádi. I letos mohou lidé přinést krmení, stelivo, hračky či deky, a připravit tak bohatého Ježíška i kočkám v nouzi. Spolupráce s poděbradským útočištěm pro opuštěné kočky funguje dobře a víme, že vzhledem k velkému počtu čtyřnohých chráněnců naši podporu využijí do poslední granulky,“ uvedla patronka akce, místostarostka Stanislava Tichá.

Veřejná sbírka potrvá do 6. ledna příštího roku. Poté všechny dary převezmou zástupkyně kočičího depozitu.

Nejen v Nymburce, ale i v Poděbradech

Do stejného termínu pokračuje i paralelní sbírka v Poděbradech. Dárky nejen pro kočky, ale také pro psy mohou lidé nosit do vestibulu tamní radnice od minulého pondělí. Vítáno je například kvalitní krmení, tedy granule, konzervy nebo pamlsky, stelivo pro kočky, chovatelské potřeby či dezinfekční prostředky pro úklid. Dárečky poputují tradičně do kočičího depozita Catky a ty pro hafany do Poděbradského psího útulku Haryk.

Věci do sbírky jsou přijímány v úředních hodinách podatelny Městského úřadu Poděbrady: v pondělí a středu od 7 do 17, v úterý a čtvrtek od 7 do 15 a v pátek od 7 do 13 hodin.