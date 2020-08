/FOTOGALERIE/ Příměstský akrobatický tábor. Tak se jmenuje letošní týdenní projekt cvičitelky Martiny Kučerové, se kterou zhruba dvacítka dětí tráví tyto dny.

Hned první den si vyzkoušely cvičení na tyčích a zavítaly také do Sokolovny, kde jim byla k dispozici lezecká stěna. „Gymnastika a balanční cvičení nás doprovázelo celičký den a potvrdilo se, že jsme prostě šikulky. Důležité ale je, že nás to baví, a tak to má hlavně být,“ uvedla vedoucí tábora Martina Kučerová.