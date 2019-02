Poděbrady - Slavnostní otevření a zahájení zkušebního provozu se chystá na září. Dělníci dodělávají chodníky a sjezd u kruháku.

Při pohledu od Koutecké ulice se zdá, že nový železniční nadjezd je prakticky hotový. Probíhají poslední dodělávky a zdá se, že slavnostnímu zářijovému otevření a zahájení zkušebního provozu nebude nic bránit.

V posledních týdnech se nejvíce změnila právě lokalita u křižovatky ulice Za Nádražím, Skladištní, Koutecké a nájezdu na nový nadjezd. Podél nadjezdu už vyrostl tolik diskutovaný chodník, po kterém se budou moci chodci z Koutecké dostávat na druhou stranu směrem do centra a zpět. Chodník je na první pohled dostatečně široký.

Už zhruba čtrnáct dnů je zcela průjezdná a dostupná ulice Za Nádražím. Ta se dá projet až na Kouteckou, kde se dá pokračovat buď vpravo směrem ven z města, nebo rovně do Skladištní ulice a k přejezdu, který je v těchto dnech poměrně vytížen.

Stavbu nového nadjezdu už zčásti lemují i nové lampy, tedy osvětlení. V pátek probíhaly dokončovací práce na sjezdu ke kruhovému objezdu, blíže k ulici Dr. Horákové. „V tuto chvíli platí termíny určené krajským úřadem, tedy slavnostní otevření v zářijovém termínu," řekl místostarosta Ivan Uhlíř. Přesné datum otevření bude ještě upřesněno.

Nový most je 213 metrů dlouhý a bude sloužit i jako přechod pro pěší a cyklisty. V první etapě stavbaři vybudovali základy mostu a mostní konstrukce, což bylo zakončeno betonáží ocelové konstrukce. Ve druhé etapě, která skončila na začátku března, udělala firma betonáž vrchní konstrukce. Další etapa stavby trvala do konce dubna. „Následně se provedly zemní práce na kruhovém objezdu a komunikaci, byl zrušen železniční přejezd a probíhá rekultivace pozemků dotčených dočasným záborem z důvodu prováděných stavebních prací. To vše do konce září 2015," uvedla časovou souslednost prací na stavbě nadjezdu mluvčí hlavního investora, tedy Středočeského kraje Nicole Mertinová.