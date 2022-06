Na poděbradském Jezeře se začalo platit. Zatím jen hotově

Od 1. června se na poděbradském Jezeře začalo vybírat vstupné. Od 6 do 19 hodin platí vstupné 50 korun na osobu, od 19 do 24 hodin pak 10 korun. Od půlnoci do šesti ráno je areál zamčený. Je možné zakoupit také permanentku, kterou je nutné nabít částkou nejméně 300 korun. V takovém případě pak jednotlivce vyjde vstup na 30 korun.

Poděbradské Jezero v půli května letošního roku. | Foto: Deník/Miroslav S. Jilemnický