Lipové aleje budou ošetřeny arboristy. U většiny jehličnanů by mělo dojít k ořezu a citlivému výškovému srovnání živých plotů. Kácení by se mělo týkat hlavně nepůvodních čínských horizontálních jalovců. Za rozpadající se tújovou alejí u kříže chce město vysadit alej smutečních bříz.

Úprav by měl doznat i městský hrob. Koncepčně by po nich měl zapadat do schématu hrobových míst, navržených Josefem Fantou, autorem nové části hřbitova z let 1902 až 1903.

Jedna z páteřních cest vedoucích ke kříži by měla místo mlatového povrchu získat žulovou dlažbu.