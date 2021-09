Podle slov místostarosty Miroslava Holase nechtějí velikostí a zázemím konkurovat Sportcentru v sousedním Nymburce. Ale chtějí mít nejen pro své obyvatele také lokalitu, kde bude sport doma.

Pomoci tomu má částka přibližně 40 milionů korun, které chce město letos a příští rok do sportovního centra investovat. S tím souvisí i to, že před podpisem je smlouva mezi městem a Českým hokejovým svazem, která má stvrdit, že místní zimní stadion bude útočištěm české sledge hokejové reprezentace. A v jednání je také to, že zázemí bude mít v Poděbradech i česká ženská hokejová reprezentace.

Čtyři nová sportovní hřiště

Aktuálně je pro lokalitu Ostende v běhu hned několik projektů. „V tuto chvíli žádáme o dotace na další čtyři hřiště, která budou sloužit pro volejbal, basketbal, házenou a hokejbal,“ řekl místostarosta Miroslav Holas. Ta by měla vyjít na zhruba 30 milionů korun a budou sloužit i pro rekreační účely místním.

Investice bude potřeba i v relativně nové městské sportovní hale. Změny se budou týkat vzduchotechniky. „Ukazuje se, že v létě při 35 stupních současný systém nevyhovuje. Odklimatizovat bude nutné především západní stranu od parkoviště,“ upřesnil místostarosta. Investice ve výši 1 milion korun by měla být otázkou letošní zimy. Navýšením kapacity projde i přilehlý penzion, který má mít ve finále 100 lůžek. Stavebních úprav doznává i venkovní parkoviště.

Zázemí pro reprezentace sledge hokeje

Klíčovým bodem je smlouva mezi městem a Českým hokejovým svazem. Tu podle vyjádření starosty Jaroslava Červinky mají aktuálně v rukou právníci a je před podpisem. „Česká sledge hokejová reprezentace se na nedávném mistrovství světa kvalifikovala na paralympijské hry. Bude potřebovat zázemí pro přípravu a Poděbrady jsou připraveny takové zázemí poskytnout. Jednáme i o tom, že by tu měla své zázemí česká ženská hokejová reprezentace,“ potvrdil starosta. Pro město by to znamenalo i fakt, že by se na zdejším ledě hrály některé mezinárodní zápasy.

Právě kvůli sledge hokejistům jsou na zimním stadionu a v jeho okolí prováděny úpravy, aby vše bylo pokud možno bezbariérové. Stadion však bude i nadále sloužit v první řadě místním. Už nyní se ale ukazuje, že skloubení potřeb reprezentantů s veřejností a místními oddíly bude obtížné. „Už nyní bychom potřebovali, aby den měl 34 hodin. Abychom dokázali vyjít vstříc všem, kdo se chtějí pohybovat na našem ledě,“ konstatoval starosta.

Narážel tím na fakt, že v Poděbradech kromě místních hokejistů je také například krasobruslařský oddíl. A led musí být dostupný i pro veřejné bruslení. I proto byly Poděbrady letos jedním z mála měst, kde ledovou plochu vůbec nerozpustili. „Počítáme s tím, že i nadále bude u nás ledová plocha po celý rok,“ doplnil místostarosta. Údržba ledu stojí 150 tisíc korun měsíčně.