Na odběr chodí v Nymburce třikrát více lidí než před týdnem

Po týdnu fungování odběrového místa v Nymburce se jeho kapacita navýšila trojnásobně. Konkrétně to znamená, že pokud v první den dorazilo na stěr 34 lidí, v posledních dnech zvládnout odebrat vzorky přibližně stovce lidí. Celkem bylo do úterý odebráno 516 vzorků. Kolik z nich bylo pozitivních, se však zjistit nedá. „Výsledky nevidíme. Přijdou testovaným lidem a pak tomu, kdo vypisuje žádanku. To znamená praktickému lékaři nebo hygieně,“ vysvětlila mluvčí nemocnice Barbora Jánská.

Odběrové místo v Nymburce. | Foto: Deník / Miroslav Jilemnický