První termín stanovila nemocnice, která je provozovatelem centra v Obecním domě, na pondělí 2. srpna od 13 do 16.40 hodin. Druhým termínem je pak čtvrtek 5. srpna ve stejném čase. „V těchto dnech bude přítomen pediatr, proto není možné děti očkovat v jiném termínu. Budou ale vypsány i další termíny tak, aby mohl být vždy pediatr přítomen,“ uvedla mluvčí nemocnice Aneta Šenová.

Při očkování nezletilých je nutná přítomnost alespoň jednoho zákonného zástupce. „Očkovat se bude vakcínou Pfizer. Druhá dávka vakcíny bude aplikována po 21 dnech od té první. Je nutné na to myslet v souvislosti s plánováním druhé dávky, tedy vzhledem k možným dovoleným, táborům a podobně,“ doplnila mluvčí nemocnice.

Nemocnici se také ozývají někteří místní rodiče, kteří už mají rezervaci do jiného, například kolínského očkovacího centra, zda musí původní rezervaci zrušit, aby mohli přijít na vakcinaci s dítětem do Nymburka. „Pokud chtějí jít s dítětem k nám bez objednání, je lepší registraci do Kolína či kamkoliv jinam zrušit a neblokovat místo, pokud ještě nepřišel PIN2,“ doporučuje zástupkyně nemocnice.

V minulém týdnu nemocnice vypsala také dva termíny na očkování dospělých bez předchozí registrace. Zájemci mohli přijít ve středu a v pátek. V očkovacím centru byla k dispozici jak jednodávková vakcína Johnson & Johnson, tak dvoudávková alternativa Pfizer.