Houstnoucí doprava na hlavním tahu mezi Nymburkem a Mladou Boleslaví je hlavním důvodem snahy zástupců nymburské radnice dosáhnout pokračování stavby nymburského obchvatu, který zatím končí kruhovým objezdem pod všechlapským vrchem.

Na tomto kruhovém objezdu končí současná část obchvatu Nymburka. Právě tady má navazovat nová silnice s obchvatem Všechlap a Krchleb. | Foto: Deník / Miroslav Jilemnický

Zatím poslední část stavby, spojující příjezd od Poděbrad a hlavní tah na Mladou Boleslav, je v provozu už deset let. Podle radního Zdeňka Vocáska by za čtyři roky měla stavba pokračovat v rámci obchvatu obcí Všechlapy a Krchleby. Hlavní tah na Mladou Boleslav by se tak výrazně přiblížil železniční trati a obci Veleliby.