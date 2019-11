Podle vedoucí odboru školství nymburské radnice Markéty Tomčíkové se situace dotkne nejvíce žáků druhého stupně Základní školy Komenského. „Pro žáky druhého stupně se výuka ve středu ruší a děti zůstanou doma. Žákům prvního stupně skončí výuka v 11.20. Provoz jídelny pro všechny školáky zůstane plně zachován. Naopak školní družina bude po celý den uzavřena,“ řekla Tomčíková. Ostatní základní školy v Nymburce, tedy Letců R.A.F. a Tyršova, se ke stávce nepřipojí. Otevřeny zůstanou také všechny školky ve městě.

Několik variant scénářů, jak se zařídit v případě stávky, už dávala do kupy Radka Pankivová z nymburského Zálabí. Její dcera a syn chodí do páté a druhé třídy na Základní škole Tyršova. „Zřejmě bych si musela vzít dovolenou. Také připadala v úvahu pomoc dědečků nebo babiček, ale to by zřejmě bylo trochu komplikovanější,“ plánovala v době, kdy ještě nevěděla, zda škola stávkovat bude a děti zůstanou ve středu doma. Nakonec však mohla komplikace z hlavy vypustit, školáci z Tyršovky ve středu zasednou do lavic.

Naopak komplikace čekají na Petru Potočnou z Poděbrad, jejíž dcera Adélka chodí do druhé třídy na Základní školu Václava Havla. Na té stávka proběhne. „Je to pro mě překvapení a musím se podle toho zařídit. Naštěstí moje maminka i tatínek jsou v důchodu, tak je poprosím, aby se o Adélku ve středu postarali,“ říká maminka, která je profesí policejní mluvčí.

Uzavření zmíněné poděbradské školy potvrdil ředitel Vlastimil Špinka. „Stávkový výbor mě seznámil s předepsanými dokumenty, byly splněny všechny podmínky k vyhlášení stávky, a proto jsem rozhodl o úplném uzavření školy,“ konstatoval Špinka. Naopak Základní škola TGM bude normálně fungovat, stejně jako všechny školky ve městě.

Stávkovat pravděpodobně nebudou ani střední školy. Určitě ne nymburské Gymnázium Bohumila Hrabala. To potvrdil ředitel Jiří Kuhn. „Naši učitelé se ke stávce nepřipojí. Stávka by dávala smysl ve chvíli, kdy se požadovalo patnáctiprocentní navýšení platů. Ve chvíli, kdy odbory kývly na desetiprocentní zvýšení a v současné době se diskutuje, jaká část půjde do tarifů a jaká do odměn, považujeme důvody ke stávce za malicherné,“ uvedl Kuhn.

Signály o chystané stávce nemají ani na středních školách v Poděbradech. „Od našich učitelů zatím žádnou takovou zprávu nemáme,“ shodly se ve vyjádřeních ředitelky Střední zemědělské a Střední hotelové školy Milena Kavková a Jana Podoláková.

Stávkovat se nechystají ani v dalších městech regionu. V Lysé nad Labem se půjde do obou základních škol v centru města. „Zatím nemám informace ze školy v Litoli, kde je pouze první stupeň,“ uvedla Romana Nováková z odboru školství lyské radnice.

Městec Králové i Sadská mají kolem tří tisíc obyvatel a ani v jednom městě základní školy zamčené ve středu nezůstanou. „Stávka u nás neproběhne ani v jedné ze tří budov,“ potvrdila zástupkyně ředitele městecké základky Hana Zmrhalová. Stejně tak se bude běžně vyučovat i na sadské škole.