Nymbursko - „Jsme asi jediný okres v republice, kde je mládežnický fotbal na vzestupu a roste.“ To jsou slova předsedy Okresního fotbalového svazu v Nymburce Radomila Nolla reagujícího na dotaz možných zániků vesnických mládežnických klubů.

Osobně vidí daleko větší problém v přechodu fotbalistů z dorosteneckých do dospělých kategorií a více jsou ohroženy mužské fotbalové týmy. „Jsou ohroženy některé vesnické kluby a některé už skutečně zanikly. Jmenovat mohu Žehuň, Činěves nebo Okřínek. Na hraně jsou Hradčany, které loni nehrály, letos hrají a uvidíme, jak to bude příští rok,“ říká Noll.

Pak jsou některé specifické případy. Jako příklad lze uvést Dvory. „Oficiálně tam mužský fotbalový tým také zanikl, ale v zásadě vytvořil „B“ tým Bobnic,“ vysvětluje šéf okresního svazu.

Podle něj je velký problém v přechodu hráčů z dorostenecké kategorie mezi dospělé. Právě na této hranici spousta hráčů končí. Z různých důvodů. Samozřejmě jsou to různá lákadla dalších aktivit pro mládež, nebo stěhování za školou či prací.

„Právě z tohoto přechodu mezi mládeží a dospělými pak plynou i zmíněné problémy dospělých družstev,“ popisuje předseda regionálního fotbalového svazu.

Formát 7+1

Ale zpět k mládeži. Čím to, že v našem regionu není problém s počtem malých fotbalistů? „Máme více soutěží s různými formáty. Tam, kde je méně dětí, nemusí hrát nutně 10+1, ale mohou se zapojit do formátu 7+1,“ objasňuje Noll jednu z možných příčin nulového zániku mládežnických týmů na Nymbursku.

To, že ve městech se zájmem dětí o fotbal takový problém není, potvrzuje i trenér přípravky poděbradské Bohemie Tomáš Kubánek. „U nás v našem klubu máme dětí celkem dost, máme jednotlivá družstva po ročnících. Takže musíme každý tým zaplnit. A to se zatím daří,“ uvedl Kubánek.

Ligové lákadlo

Podle sportovního redaktora a dlouholetého fotbalového hráče i trenéra Vladimíra Malinovského situace u mládeže zase tak růžová není. „Už od přípravky si některé nadějné malé kluky vytahují větší týmy. Z vesnic jdou hrát třeba do Poděbrad nebo do Nymburka, z těchto oddílů si je pak vytahují trenéři mládežnických ligových týmů. V našem regionu už malí hráči odchází třeba do Liberce nebo Mladé Boleslavi,“ ví fotbalový matador.

Ani počet dorostenců není takový, jako býval před dvaceti lety. „Já pamatuji, že se hrály dvě nebo tři dorostenecké soutěže. Nyní se hraje jedna a ta je ještě spojená s přilehlými oblastmi,“ konstatuje někdejší hráč i trenér.

Faktem však zůstává, že zánik mládežnických klubů není na Nymbursku takovým problémem, jako v jiných místech republiky.