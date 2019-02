Nymbursko /INFOGRAFIKA/ - Zájem o bydlení na Nymbursku roste. Potvrzují to nová čísla o počtech obyvatel a jejich meziroční srovnání. Možná trochu překvapivě přibylo nejvíce lidí v Lysé nad Labem, která překonala i prudce rozrůstající se Milovice.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Bílek Michal

A zatímco řada obcí zaznamenala i více než pětiprocentní nárůst počtu obyvatel, úbytky jsou minimální a nijak zásadní. Nymbursko je třetím regionem v počtu největšího meziročního nárůstu obyvatel ve Středočeském kraji. Hned za Berounskem a Kolínskem. K 1. lednu 2018 žilo na Nymbursku 93 061 obyvatel, k letošnímu 1. lednu je to již 93 686 lidí. Tedy o 625 více.

Největší progres z měst na okrese zaznamenala Lysá nad Labem. Z loňských 9 220 obyvatel jich je letos už 9 366. Tedy o 146 více. „Především je to novou výstavbou. Lidé se stěhují do nových domů, ale také třeba do nového bytového komplexu u benzinky. Je to k nám 30 minut po dráze z Prahy, bydlení je nesrovnatelně levnější, a to jsou ty hlavní důvody nárůstu,“ uvedla Ilona Šťastná, referentka odboru vnitřních věcí lyské radnice.

Nárůst zaznamenali i v sousedních Milovicích, kde to však tolik nepřekvapí. Město s jedním nejnižších věkových průměrů v republice se rozrůstá už řadu let, meziročně se v Milovicích přihlásilo 131 nových obyvatel, což činí aktuální součet 10 743 oficiálních Milovičáků.

Nárůst zaznamenaly i Poděbrady, kde se počet místních zvýšil o 88 lidí na současných 13 729. Naopak v Nymburce lidí mírně ubylo. Přesně 32. Počet obyvatel k 1. lednu 2019 tak byl hlášen číslem 14 698.

Potěšitelný je také fakt, že ani obce v regionu nevymírají, případně se nestávají obětí stěhování do větších měst. V řadě obcí byl zaznamenán procentuálně velký přírůstek. Z pohledu těchto čísel jsou rekordmani ve Vlkově pod Oškobrhem, kde ovšem k nárůstu o 9,7 procenta obyvatel stačil přírůstek sedmi lidí z loňských 72 na současných 79.

Zajímavěji se jeví situace v Sokolči, kde kromě toho, že překročili tisícovku (přesně je to 1 001), zaznamenali nárůst trvale hlášených o 48 osob. Důvody navýšení počtu obyvatel jsou v Sokolči podle Aleny Kosinové ze zdejšího obecního úřadu stejné jako v Lysé. „V posledních letech se prodala řada parcel, postavila se nová zástavba a lidé se sem stěhují. Není týdne, kdy by se nám na úřadě nehlásili noví lidé. Myslím si, že takový nárůst ještě minimálně v letošním roce potrvá,“ uvedla Kosinová.

Nárůsty obyvatel mezi 4 až 7 procenty zaznamenali také ve Všechlapech, Oskořínku, Jizbicích, Kostomlátkách či Netřebicích.

Obcí, kde výrazně obyvatel ubylo, není na Nymbursku mnoho. Čtrnáct lidí ubylo třeba v Košíku, což znamená pokles o 4 procenta. V absolutních číslech je to úbytek ze 354 na 340 obyvatel. Místní to však nijak dramaticky nevidí. „Jsou to třeba chalupáři, kteří se celá rodina přihlásí jinde, a je to hned třeba o šest lidí méně. Ale je pravda, že lidé se sem příliš nestěhují,“ poznamenala Jana Tichá z místního obecního úřadu.

POČET OBYVATEL VE MĚSTECH

2019 2018 Nymburk 14 698 14 730 Poděbrady 13 729 13 641 Lysá nad Labem 9 366 9 220 Milovice 10 743 10 612 Sadská 3 167 3 187 Městec Králové 2 845 2 860 Rožďalovice 1 560 1 557