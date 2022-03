Nově příchozích Ukrajinců v produktivním věku, tedy mezi 18 a 65 lety, je celkem 84, z toho 70 žen. Dětí do šesti let přišlo do Poděbrad celkem 27. „Od pondělí 14. března by měla ve sportovní hale na Ostende začít fungovat dětská skupina právě pro předškolní děti,“ uvedl místostarosta Roman Schulz.

Dětí ve školním věku, tedy od 6 do 15 let, dorazilo do města zatím 52. Na přihlášení se ke školní výuce, kterou primárně bude pro tyto děti zajišťovat Základní škola Václava Havla, mají 90 dnů. „To je také doba, v rámci níž ředitel školy bude připravovat rozšíření kapacity jednotlivých tříd. V záloze je samozřejmě i možnost využití kapacit druhé školy, tedy Základní školy TGM,“ doplnil místostarosta.

Semice se rozrostly o 288 obyvatel. Do obce dorazili uprchlíci z Ukrajiny

Už nyní fungují některé společné mimoškolní a volnočasové aktivity. Ukrajinské děti mohou využít procházek spojených s hrami společně se školní družinou ze Základní školy Václava Havla. Rozjela se také výuka češtiny, a to jak pro děti, tak pro dospělé. „Zatím se vyučuje v dopoledních hodinách, ale předpokládáme, že pro dospělé bude muset začít fungovat výuka odpoledne. Počítáme s tím, že dospělí začnou pracovat a v dopoledních hodinách tak na výuku nebudou mít čas,“ vysvětlil Roman Schulz.

Radnici pomáhají v komunikaci s běženci ukrajinští studenti, kteří momentálně ve městě studují na zámku, ale také dobrovolníci z řad studentů Gymnázia Jiřího z Poděbrad.

Příští týden mají školy na Nymbursku jarní prázdniny. Hned po jejich skončení by se měly ukrajinské děti zapojit také do řady nabízených kroužků a volnočasových aktivit. Mezi ně patří například zájmové kroužky na Základní škole TGM, volnočasové aktivity v domě dětí a mládeže, fotbalové tréninky s žákovským týmem místního Slovanu. Ekogymnázium nabízí jednodenní umělecký workshop pro děti ve věku 10 až 15 let.

Zubři z Milovic ke Kyjevu nepojedou. Ochranáři ztratili kontakt s Ukrajinou

Naopak pro nejmenší je možnost zapojit se do dopoledních procházek a hraní na dětském hřišti s mateřskou školou ve Studentské ulici, ovšem i s doprovodem dospělé osoby. Jiří Kolařík nabízí zdarma tenisové tréninky včetně zapůjčení výbavy.

Podle druhého místostarosty Miroslava Holase musí být kroky radnice postupné. „Nejprve se musíme postarat o děti, teprve pak mohou jejich rodiče nastoupit někam do zaměstnání,“ vysvětlil Holas.