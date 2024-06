Těmi dalšími vystupujícími bude pro změnu místní poprocková legenda Crossband, nebo pětinásobný Stříbrný slavík Petr Kolář, kterého pamětníci devadesátek mohli zaregistrovat v začátcích kariéry například ve skupině Arakain. Své příznivce si najde i vyhlášená kapela The Tap Tap složená ze studentů a absolventů školy Jedličkova ústavu.

Nabízíme program hudební scény nymburského posvícení i s představením účinkujících.

13.00 - 13.50 Tereza Rychecká Trio

14.20 - 15.10 Sabina Ludányiová

16.00 - 17.00 The Tap Tap

17.40 - 18.40 Petr Kolář s kapelou

19.20 - 20.20 Crossband

21.20 - 22.20 Olympic



Tereza Rychecká Trio

Podmanivý a výrazný hlas, ukulele nebo akustická kytara. A také výrazná regionální písničkářka, pohybující se v popu a folku, s občasným zabrouzdáním do rocku a country. To je Tereza Rychecká. Mladá muzikantka hraje a zpívá hlavně své autorské písně. Nymburské posvícení otevře v triu, kdy její hudbu posílí další akustická kytara /baskytara a cajon. Vše v rodinném balení.



Sabina Ludányiová

V roce 2015 o sobě Sabina dala vědět světu debutovým autorským albem Nahá. Po natočení alba založila kapelu, se kterou v roce 2017 natočila singl Inkoust a v roce 2020 představila album Maják. Žánrově se tato pražská kapela řadí do popu, nicméně se v písních nachází i prvky ostatních žánrů jako rock, nebo ozvěny folku. Texty i hudba většinou pochází z pera frontmanky, avšak finální výsledek je odrazem práce precizních a profesionálních muzikantů v samotné kapele. Sabina pilně koncertuje. Mezi největší úspěchy patří devatenácté místo v anketě Hvězda internetu 2015 pořádané Českým slavíkem Mattoni. V roce 2016 kapela získala čtvrté místo v soutěži Skutečná liga a frontmanka Sabina získala ocenění Music Awards v kategorii zpěvačka.



The Tap Tap

Kapela studentů a absolventů školy Jedličkova ústavu The Tap Tap není žádná rychlokvaška. Během 20 let existence si kapela poctivě prošlápnula své místo v Českém šoubyznysu a mnohokrát úspěšně reprezentovala ČR i v zahraničí. Autobus se všemi jeho řiditeli zaparkuje za podiem a bude to určitě nevšední show!



Petr Kolář s kapelou

Pětinásobný Stříbrný slavík, držitel dalších ocenění a interpret řady všeobecně známých hitů od Ještě, že tě lásko mám přes Vyznání, Jednou nebe zavolá, Žijeme z lásky, se na podium nymburského posvícení vrací po deseti letech. Zpěvák s nezaměnitelným hlasem neuvěřitelného rozsahu a barev s vlastní kapelou špičkových muzikantů nabídne poctivý rockový nářez plný silných emocí.



Crossband

Pop-rocková kapela původně z Nymburka, jež vznikla v roce 2004. „Muzika nás baví a tak jí lidem z podia servírujeme s veškerou parádou a nasazením.“ Za dobu svého působení vydala skupina 5 alb – První nástřel, Auditorium, Cajk, Acoustic a Normální deska. V roce 2024 slaví kapela své 20. narozeniny ve velkém sále pražské Lucerny. Přijďte se naladit!



Olympic

Bigbeatová legenda v čele s nestárnoucím Petrem Jandou. Největší hity z šedesátileté historie kapely Olympic! Nic víc není třeba dodávat.



(s využitím stránky NKC)