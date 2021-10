„Všem, kteří přispěli na napajedla pro divoké koně a zubry, bych chtěl velice poděkovat. Podpora veřejnosti je pro nás velmi důležitá, bez ní by rezervace již neexistovala,“ řekl Dalibor Dostál, ředitel ochranářské společnosti Česká krajina. Veřejnost již v loňském roce v rámci dobročinné sbírky věnovala více než dva miliony na rozšíření rezervace velkých kopytníků na současných zhruba 350 hektarů.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.