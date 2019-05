V Husově sboru u Parku hrdinů začne krátce po 18. hodině pohádka nejen pro děti Kniha pravěku od Petrpaslíkova divadla. Půjde o loutkové divadelní představení. Před sedmou bude nachystán kytarový koncert Adama Morkuse. Zhruba ve 20 hodin by měl začít koncert Marcela Zmožka. Půjde o hodinový koncert známého zpěváka hitů. Program zakončí přednáška s promítáním od cestovatele Pavla Bendy z jeho cest po východní Africe.

PROGRAM NOCI KOSTELU V NYMBURCE:



Nymburk, Evangelický kostel

Program Noci kostelů 24. května 2019

18:00-18:30 - biblické a hudební zahájení slavnostní zahájení se zpěvem, modlitbou a uvedením programu Noci kostelů 2018

19:00-20:30 - ÚSTAV ÚŽASU: Karlova a Jaromírova pohádka Klasická pohádka Karla Jaromíra Erbena „Jabloňová panna“ zpracovaná velmi netradičním způsobem.

21:00-22:30 - Koncert skupiny Suchá větev country, trampské a folkové písně

22:30-23:00 - zpívání na dobrou noc



Celovečerní program:

přátelské posezení s jídlem a pitím před kostelem „Vybavení kostela vypráví“ - komentovaná prohlídka kostela prohlídka kostela, historické okénko, možnost osobních rozhovorů s farářkou a členy sboru, hry pro děti, program pro děti na zahradě u kostela



Nymburk, Husův sbor, park Hrdinů

18:00-18:00 - Zahájení Noci kostelů 2019 v Husově sboru

18:00-18:05 - Úvodní modlitba

18:05-18:40 - Pohádka (nejen) pro děti „Kniha pravěku“ od Petrpaslíkova divadla Loutkové divadelní představení Petrpaslíkova divadla (pod vedením Petra Pištěka).

18:50-20:00 - Kytarový koncert Adama Morkuse Fingerstyle Acoustic Guitar - kytarový koncert.

20:00-21:00 - Marcel ZMOŽEK: Koncert „Láska je největší dar“ Hodinový koncert známého zpěváka hitů a písní nejen svých, ale i jeho otce Jiřího Zmožka a dalších. Na tento koncert, jakož i na ostatní program Noci kostelů v Husově sboru, je vstup zdarma.

21:00-22:30 - Dobrodružné cesty po východní Africe (Etiopie, Keňa, Tanzanie, Zimbabwe) s Mgr. P. Bendou. Přednáška s promítáním od známého cestovatele Mgr. Pavla Bendy. Po asi hodinové přednášce bude prostor na dotazy a na cestovatelskou poradnu pro zájemce, kteří by se sami chtěli vydat na podobné cesty.

22:30-23:00 - Písně s piánem: Půl hodinky s písněmi moderními i klasickými, k poslechu i ke společnému zpěvu.

23:00-23:05 - Závěrečná modlitba

23:10-23:10 - Závěr Noci kostelů 2019 v Husově sboru



Celovečerní program:

Dětský koutek (je k dispozici od 18 hodin po celou dobu Noci kostelů).

Dětský koutek - malé úkoly a malé odměny pro malé návštěvníky Noci, jsou připraveny během celého večera.

Občerstvení zdarma všem návštěvníkům Husova sboru od 18 do 23 hodin.

Občerstvení je všem návštěvníkům Husova sboru zdarma k dispozici po dobu celého večera od 18 do 23 hodin.



Nymburk, kostel sv. Jiljí

Program Noci kostelů 24. května 2019

18:00-18:05 - Zahájení - Zvonění zvonů

18:00-20:30 - Dětský koutek: Děti si budou moci malovat s Lenkou Vítů. Možná dostanou i odměnu.

18:05-19:00 - Mše svatá

19:00-19:30 - Výroba hostií a mešního vína s ochutnávkou. Naše kostelnice Renata Matějková nám nastíní službu kostelnice, ukáže nám hostie a mešní víno, vysvětlí jejich výrobu a dá ochutnat.

19:45-21:00 - Příběh sv. Anežky České - cesta české princezny k svatořečení. Eliška Nehybová nám přiblíží život sv. Anežky České. Připomínáme si tímto třicet let od jejího svatořečení.

21:00-23:00 - Komentovaná prohlídka varhan s překvapením na dobrou noc. Lenka Grešová nám předvede naše varhany. Připravila si pro nás překvapení. Tak se máme na co těšit.

23:00-23:15 - Ukončení Noci kostelů (poděkování), požehnání a uzavření kostela



Celovečerní program:

Celou noc vás bude provázet Marie Kateřina Műllerová v roli moderátorky.



Nymburk, kostel sv. Jiří

Program Noci kostelů 24. května 2019

18:00-22:00 - Kostel bude otevřen. Máte jedinečnou příležitost si prohlédnout tento kostel. Normálně je nepřístupný.



Program Noci kostelů nyní v České republice připravuje již téměř 700 kostelů a modliteben.