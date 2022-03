Tým původně vyrazil do Česka jen na dvoutýdenní soustředění. To se však kvůli ruské agresi protáhne a klub musel zůstat v Nymburce, kde našel nový domov. Ve čtvrtek sehraje na nymburské palubovce zápas Ligy mistrů a žádá místní fanoušky o podporu. Pod poděbradské pódium nastoupili hráči s ukrajinskými vlaječkami a nápisem Stop War!

Emotivně prožívá válku na Ukrajině také zpěvák Jakub Děkan. „Mám na Ukrajině biologického otce a dva sourozence, které jsem zatím nepoznal,“ řekl před tím, než zazpíval své dvě písně.

V Nymburce i Poděbradech už jsou ubytovány desítky válečných běženců

Pozdrav od Ester Ledecké vyřídil její otec a muzikant Janek, který se mezi písněmi rozpovídal o tom, jaký význam má zákaz startu ruských sportovců na světových kláních. „Pro ruskou veřejnost je to zásadní signál, že něco opravdu není v pořádku a začíná se probouzet,“ vysvětlil muzikant.

Jen stěží zadržoval emoce při svém proslovu starosta Jaroslav Červinka. Ten připomněl historickou zkušenost naší země a zároveň vyzval k pomoci. „Směřujte hlavní část své pomoci do Handicap centra na Ostende, kde to mají organizačně pod kontrolou,“ požádal místní.

Kroky současného vedení města podpořil i bývalý starosta Ladislav Langr, který v tradičně precizním projevu spatra citoval Karla Čapka. Hovořil také o paralele situace německého a ruského národa, které označil v jádru za hodné, „ovšem v určitou dobu bohužel stanul v jejich čele šílenec.“ Důrazný projev, při němž v závěru hovořil o diktátoru Putinovi, ukončil dalším citátem ze známého dramatu. „Z hlediska vyššího principu mravního není vražda na tyranu zločinem.“

Hudebními emocemi pak přispěli nymburští muzikanti z kapely Crossband Jaroslav Kříž a Jan Rýznar. Asi nejvřelejší emoce pak projevila malá dcerka dalšího nymburského hudebníka Yannicka Teviho, která jej dvakrát během vystoupení přišla obejmout.

OBRAZEM: Děti přišly do školy ve žlutomodrém oblečení. Vyfotil je dron

Otevřeně své city projevili také ukrajinští studenti, kteří přímo u sebe na koleji pořádají jednu z místních sbírek. Jejich zástupkyně se slzami v očích pak děkovala za podporu a žádala i třeba jen o informace, kde by se daly pořídit neprůstřelné vesty či přilby. To, co v její zemi aktuálně potřebují nejvíc.

„Neumíte si představit, co prožíváme při komunikaci se svými blízkými, kteří jsou na Ukrajině. A jaké utrpení zažíváme, když jen několik minut neodpoví na naši zprávu,“ popisovala těžké chvilky. Podobně jako Ukrajinka, která pomáhá městu při péči o dorazivší uprchlíky, která vystoupila na pódiu se svojí matkou i dcerou.

V závěru přečetl několik vzkazů od těch, kteří se nemohli dostavit, zástupce jednoho z nejstarších šlechtických rodů, Děpold Czernin. Ten vyzval přítomné i k modlitbě. Shromáždění zakončila nejprve ukrajinská hymna a pak i zpívaná podoba české národní hymny v podání žáků nymburské Základní školy Tyršova.