Děti budou soutěžit, zdokonalovat se ve fyzických dovednostech a učit se společenskému chování pravých rytířů a komtes. A to v rámci úkolů, jejichž stanoviště budou rozmístěna po celé zámecké zahradě. „V zámeckém amfiteátru bude pro děti i jejich rodiče připraveno také několik krátkých představení ze života v královském ležení a rytířských turnajů, a to hned několikrát za den,“ řekla Kateřina Šrámková, majitelka zámku.

Vyvrcholením letní sezony na Zámku Loučeň pak bude Hradozámecká noc 24. srpna s celodenním a celonočním programem. Na své si přijdou i milovníci klasických prohlídek, které budou v srpnu po celý den střídat ty kostýmované pro děti.

Všichni budou moci obdivovat právě dokončený dvanáctý Královský labyrint. Práce na něm trvaly osm let. Místo pro stavbu labyrintu v zámeckém parku s nádherným výhledem do krajiny bylo pečlivě vybráno s ohledem na středověké principy pro zakládání staveb, a také s ohledem na zdejší přirozené proudy a prameny energií. Tento poslední královský labyrint na zámku Loučeň měl položen základní kámen v roce 2016 k 700. výročí narození Karla IV. A to jako vzpomínka a poděkování za skutky tohoto českého i světového panovníka. Labyrintem dle předlohy francouzských gotických katedrál zámek Loučeň vyzdvihuje význam osobnosti Karla IV. pro Čechy. Labyrint se zařadil mezi vyhledávanou zajímavost loučenského zámku.

Stejně jako letní akce pro všechny děti. „Srpen bude již tradičně patřit zámecký park zejména dětem. Letošní téma Českého pohádkového léta je „Dětství v době Karla IV.“ Od 1. do 31. srpna všechny srdečně zveme na program určený zejména rodinám s dětmi a táborům, ale potěší i dospěláky a hravé seniory. Děti si u nás vyzkouší, jaké to je stát se pážetem a plnit úkoly k získání dovedností nutných ke splnění všech rytířských ctnosti, bez jejichž zvládnutí nemohl být žádný chlapec pasován na rytíře. Přeneste se s námi do času, kdy se v roce 1333 mladý kralevic Karel vrátil z Francie do Čech, aby se stal pravým rytířem,“ zve k návštěvě kastelán Vratislav Zákoutský.

Do doby Karla IV. se na loučeňském zámku pravidelně vrací. „V letošním roce jsme pro děti připravili v tomto duchu České pohádkové léto v podobě Dětství v době Karla IV. Všichni malí návštěvníci budou vtaženi do doby jeho mládí. Zámek Loučeň bude po celý srpen patřit všem malým rytířům a princeznám,“ doplnila majitelka zámku.

Po celý srpen v úterý, středu, čtvrtek a sobotu se můžete těšit na rytířské turnaje, dovednosti a scénky v rámci programu Dětství Karla IV.