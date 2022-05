Zdražení se setkalo s kritikou části místních. Někteří si stěžovali na načasování zdražení do nynějších „těžkých časů“. Starosta Jaroslav Červinka připustil, že i to byl jeden z důvodů vrácení původní výše vstupného. „Lhal bych, kdybych řekl, že reakce na zdražení vstupného neměla na změnu našeho rozhodnutí vliv,“ řekl starosta.

Podle jeho slov bylo hlavním důvodem rychlého obratu radnice ulevit místním v životních nákladech a nezatěžovat více jejich rodinné rozpočty. „Všechno se zdražuje a rozhodli jsme se, že nechceme lidi více finančně zatěžovat,“ konstatoval Jaroslav Červinka.

Podle některých komentářů stojí také za vrácením se k původnímu padesátikorunovému vstupnému blížící se komunální volby a hra o hlasy voličů.

Vstupné až od června

Další změnou oproti nedávným informacím je fakt, že se nezačne vybírat od neděle 15. května, ale zřejmě 1. června. V současné době se totiž v areálu pohybují bagry a pracovníci technických služeb dokončují některé práce.

O tom jsme se ve středu odpoledne na vlastní oči přesvědčili.

Dodělávají se práce například na travnatých plážích u kempu, nebo na nové plavčíkárně. „Dokončujeme nové chodníky, interiéry nové plavčíkárny, závlahy hřiště, zpevněné plochy pro minigolf a oplocení areálu u nových vstupů,“ uvedly stránky města.

Podle starosty by však všechny práce měly být hotové k poslednímu květnu. „Pokud všichni dodrží, co slíbili, stavební práce budou do konce května hotové a vybírat se začne 1. června,“ uvedl starosta.

Oficiální otevření sezóny na Jezeře, které se podle slov starosty spojí s dětským dnem a bude připravena i řada atrakcí a soutěží, se má uskutečnit v sobotu 11. června.

S permanentkou za 30 korun

Vraťme se ještě k cenám vstupného. Základní denní vstupné tedy zůstane na 50 korunách. Kdo přijde až po sedmé večer, zaplatí pouze 10 korun. Jezero bude od půlnoci do šesti ráno zamčené.

Nově si lidé budou moct pořídit na pokladně permanentku, přičemž minimálně ji bude potřeba dobít 300 korunami. Při placení vstupu pak za celodenní vstupné zaplatí návštěvník pouze 30 korun. Při deklarovaném zvýhodnění to vydá na deset vstupů. Nakoupený kredit bude využitelný 18 měsíců. Pomocí permanentky bude také možné koupit vstupné více členům rodiny nebo partě kamarádů.

Vstupné se bude muset zaplatit při každém vstupu. Pokud tedy návštěvník Jezero opustí a bude se týž den chtít ještě vrátit, musí zaplatit znovu. Nebudou platit ani žádné věkové tarify, vstupné bude jednotné od kojenců až po seniory.