Vypouštění uzdravených zvířat je vždy tou nejpříjemnější částí péče o ty živočichy, kteří se do Záchranné stanice na Huslíku dostali po nějakém úrazu. Tentokrát měli zvířecí záchranáři možnost užít si těchto chvilek hned několikrát. Na svobodu po zotavení se tak dostali volavka popelavá, kalous ušatý, zajíc polní a káně lesní.

Každé ze zvířat má za sebou svůj příběh. Volavku přijali s ledovými krustami na peří. Ty jí znemožňovaly pohyb a v době velkých mrazů by se jí to mohlo stát osudným. Zároveň byla také lehce vysílená a dehydratovaná. „Naštěstí několik dní stačilo na to, aby se dala dohromady a mohla opět sama vzlétnout,“ uvedl vedoucí stanice Luboš Vaněk.