Jeden přístroj stojí 180 tisíc korun a nemocnice by chtěla zakoupit ideálně čtyři. Vysokoprůtokové oxygenerátory mohou pacientům pomáhat s dýcháním při plném vědomí a dosáhnout toho, že někteří z nich nakonec nemusí být připojeni na umělou plicní ventilaci. Nemocnice jich má aktuálně nedostatek.

Na transparentním účtu přibývají částky od stokorun až po desítky tisíc. Mezi dárci jsou i známé osobnosti. Farářka Československé církve evangelické Kateřina Roskovcová přispěla částkou tisíc korun. Soudce Václav Krejčík poslal na účet pět tisíc korun. Stejně jako provozovatel místní kavárny a Staré Rybárny Karel Palma. Objevily se i dary od těch, kteří mají nemoc za sebou. Například Christian Härtel k darování dvou tisíc napsal: „Vděčný pacient, tento přístroj mne zachránil.“

Mezi dárci jsou i obce z regionu. Městsys Kounice poslal padesát tisíc korun. Stratov a Vestec přispěly po deseti tisících korun, Budiměřice složily na účet patnáct tisíc korun a tamní starosta Marek Merhout další dva tisíce. „Shrnul bych to do jedné věty. Neděkujte, my děkujeme,“ řekl dárce.