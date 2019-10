Nadcházející sobotu si řada z nás připomene ty, kteří už nejsou mezi námi. V rámci Dušiček proto tradičně zamíří řada lidí na hřbitovy. Ty budou mít zpravidla rozšířené otevírací hodiny. V Nymburce bude mít mimořádnou provozní dobu i hřbitovní správa včetně hrobníka. A bezpečnost budou zajišťovat strážníci i policisté, které uvidíme v okolí hřbitovů či přímo na nich častěji, než je obvyklé.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/archiv

Část lidí, která se chtěla vyhnout davům na hřbitovech, dorazila už o uplynulém víkendu. S tím počítala nymburská hřbitovní správa a měla rozšířené provozní hodiny už minulou sobotu a neděli. To se týká i soboty nadcházející, kdy budou moci do kanceláře v ulici V Zahrádkách přijít zájemci od 8 do 12 a 13 do 15 hodin. Od 7 do 14 hodin bude připraven také hrobník Martin Kovács.