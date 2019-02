Nymburk - Kapela Crossband natáčela videoklip na píseň Rozhodčí.

Populární nymburská poprocková skupina Crossband využila den volna k natáčení scén do připravovaného videoklipu k nové písni Rozhodčí. Na celý čtvrtek obsadili filmaři, fotbalisté, herci, komparz a členové skupiny samotné fotbalové hřiště v Drahelicích.

Zpěvák a lídr kapely, Jarda Kříž nalajnoval čáry a pak se vrhl na roli režiséra. „Tak nějak to vzniklo v mojí hlavě a pak jsme to s klukama z kapely doladili,“ hovoří o scénáři videoklipu Kříž. hotovo by mělo být koncem příštího týdne, na kdy Crossband plánuje internetovou premiéru. „Jsme v jednání i s několika televizními stanicemi, že by nám klip nasadili do vysílání,“ odhaluje plány zpěvák. I ostatní členové bandu byli vidět v nezvyklých rolích. Baskytarista Standa Kříž a klávesista Martin Blažek plnili úlohu čárových rozhodčí, v bráně chytal bubeník Vítek Blažek.

Znesvářené fotbalové kluby koučovali Olda Černý a Tomáš Březina. Ten svoji roli opravdu prožíval a hecoval svůj tým k nadlidským výkonům a velmi důrazně se ohrazoval například k mávnutému ofsajdu Standou Křížem. V tu chvíli se situace u střídačky natolik vyhrotila, že musel zasáhnout sám hlavní rozhodčí Petr Kurtiš. „Okamžitě opusťte stadion,“ řval na cholerického trenéra a mával mu nad hlavou červenou kartou.

Crossband si nemohl vybrat lepšího představitele hlavního rozhodčího, než právě Petra Kurtiše, známého spíše pod přezdívkou Binič von Bobnič. Nekompromisní, s naprostým přehledem o dění na hřišti a s citem pro velkou show, tak na place působil Kurtiš. Ostatně uvidíte sami.

Kapela Crossband letos plánuje vydání ještě jednoho singlu a videoklipu. Na celou desku si budeme muset počkat. „Rozhodli jsme se, že nebudeme pracovat rovnou na celém albu, ale že budeme postupně do světa pouštět jednotlivé písně,“ odkryl plány skupiny Jarda Kříž. Rozhodně se vyplatí sledovat facebookový profil a web kapely, protože komparz do dalšího plánovaného videoklipu bude kapela shánět právě touto cestou. Ta se ostatně osvědčila už v případě natáčení videa k písni Rozhodčí.

