/FOTO, VIDEO/ Stalo se už tradicí, že v rohu dvora nymburského pivovaru se každoročně na malé chmelnici pěstuje produkt, který je pro výrobu piva zásadní. Poslední srpnovou sobotu přišel čas sklizně chmelu a s ním spojené oslavy známé pod názvem Dočesná.

Dočesná v nymburském pivovaru. | Video: Deník/ Miroslav S. Jilemnický

Slavnost se odehrávala na pivovarském dvoře s přístupem ze spodních vrat. Na pódiu se vystřídali muzikanti a kapely Huafi, Znitra, Kateřina Rejmonová a Old Fashioned Guys. Samotnou sklizeň chmele odstartoval z pódia ředitel nymburského pivovaru Pavel Benák. Ten také odpověděl na otázku moderátora Davida Šitavance, proč je dobré pít pivo. „Všichni víme, že pivo je nejzdravější nápoj vůbec. Pomáhá například se zažíváním. Neznám žádný jiný nápoj, který by byl tak prospěšný pro lidské zdraví,“ konstatoval Benák, která dal vzápětí pokyn ke stržení prvních chmelových štoků.

Dočesná v nymburském pivovaru:

Zdroj: Deník/ Miroslav S. Jilemnický

Očesané chmelové palice jdou hned do pondělní várky piva. Jeho výroba bude trvat přibližně měsíc a půl. „Poprvé budou mít možnost pivo z našeho chmele ochutnat účastníci akce Cyklozavírák, která se uskuteční v sobotu 14. října,“ doplnil ředitel pivovaru. Část sudů s pivem z pivovarského chmelu půjde také do distribuce a budou jej moci ochutnat návštěvníci vybraných restaurací v Nymburce a okolí. Samotné akci přálo počasí až do podvečerních hodin. Oslavy letošní chmelové sklizně skončily ještě před příchodem večerního lijáku.