Na děti ve školce čekaly nové hračky i zahradní domečky

/VIDEO, FOTOGALERIE/ Na rozdíl od starších školáků se malé děti na návrat do školek upřímně těšily. Radost měly nejen děti, ale také jejich učitelky. Rozhodně to platí v případě nymburské školky Růženka sídlící na Zálabí. „Dětem ráno při příchodu doslova svítila očička a dojatí byli i rodiče. Je to krásné, když je zpátky zase ten ruch a školka je plná,“ pochvaluje si vedoucí učitelka Jana Mádlová.

Všechny děti se vrátily i do Mateřské školky Růženka na nymburském Zálabí. | Foto: Deník/Miroslav S. Jilemnický

S tím souhlasí i další z učitelek Hana Procházková. „Bylo tu bez dětí smutno. Samozřejmě jsme se na jejich návrat všichni nejen těšili, ale také se připravovali. Celá školka se gruntovala,“ vysvětluje učitelka. A aby se děti po návratu mohly radovat ještě více, připraveny měly i nové hračky. Zpět ve škole! Starší žáci se do tříd příliš netěšili. Vídají se i mimo školu Přečíst článek › Děcka si nejdříve zopakovala pár obrázkových příkladů a pak už se mohla vrhnout na zmíněné hračky. „Nejvíc jsem se těšila na kamarádky. I když se s některýma potkávám i tak. Říkala jsem, že už jsem přijatá do školy,“ říká hrdě Miládka ze třídy Žabiček. Maruška z vedlejší třídy s kamarádkou zamířila ke kočárkům s panenkami. „Nejvíc jsem se těšila na panenky a na lego,“ usmívala se spokojená holčička. Novinky čekají na děti taky na zahradě. Dočkají se nových zahradních domečků, opravených prolézaček a dalších hraček pro příjemný pobyt na čerstvém vzduchu. „Počasí se snad už brzy umoudří, i teď to vypadá zatím hezky a pokud slunce vydrží, vyrazíme ven už dneska,“ plánuje Jana Mádlová. Na konci prvního dne pak dostanou všechny děti dárek. Odnést si budou moci speciálně vyrobeného ptáčka s lízátkem. Promenáda jako za první republiky. V Oboře obnoví cesty i broučí domky Přečíst článek › Mezitím už skupinka kluků staví domek z lega, parta holčiček za asistence paní učitelky maluje obrázky a Maruška s kamarádkou houpou panenky v kočárech. Spokojenost z pobytu ve školce je v Růžence skoro hmatatelná.