Těžce pod mrakem, šestnáct stupňů, co chvíli deštivé kapky. Ráno prvního školního dne v Nymburce jakoby jasně dávalo najevo, že bezstarostné teplé léto skončilo a přišly časy vážnější, spojené s povinnostmi a tudíž ne až tak radostné.

Ráno prvního školního dne v Nymburce jakoby jasně dávalo najevo, že bezstarostné teplé léto skončilo a přišly časy vážnější, spojené s povinnostmi a tudíž ne až tak radostné. | Foto: Deník / Miroslav Jilemnický

To si však úplně nechtěl připustit Tomáš Laštovička, který nastoupil do 2.A na Základní škole Tyršova. „Já jsem se do školy těšil. Hlavně na spolužáky. Ale taky se těším na matiku,“ svěřil se mladík a potutelně pokukoval na maminku vedle sebe. To prvňáček ze stejné školy Karel Vacek se sice taky do školy těšil, ale… „Klidně bych jel ještě radši někam na výlet,“ přiznal po pravdě.